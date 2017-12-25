09:22 25.12.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Украинцы продолжают нарушать правила пожарной безопаности

В течение прошедшей недели 46 украинцев погибли в пожарах. Об этомсообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. 

Украинцы продолжают нарушать правила пожарной безопаности

Так, только в одном из случаев погибло три украинца, всего же было зафиксировано более 1200 случаев возникновения огня. В результате работы бригад быстрого реагирование ГСЧС было спасено 51 человека. Только в течении последних семи дней в Украине было ликвидировано 842 пожара, спасено 35 человек, от сгоранея предотвращено 383 зданий и 35 единиц техники. В ГСЧС оценили приблизительные убытки от стихии в размере шести с половиной млн гривен. Кроме того, семь человек погибло от утопления.

В десяти процентов пожаров виноваты люди, которые использовали пиротехнику не по назначению, зарегистрирован 151 выезд на место происшествия.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Одессе в результате пожара в доме погиб человек.

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