Ситуация на востоке Украины остается напряженной

Сообщается, что террористы продолжают обстреливать позиции украинских военных не смотря на достигнутое в рамках Трехсторонней контактной группы рождественского перемирия. Особенно тяжело пришлось на луганском направлении. Из 82-мм минометов и стрелкового вооружения сепаратисты вели огонь по позициям сил АТО вокруг Крымского. На Донецком направлении с пулеметов и минометов 120-мм калибра обстреливали оборонительные укрепления у Авдеевки и Красногоровки, не затихали выстрели боевиков и в направлении Каменки.

В штабе зоны АТО предупреждают, что в концу декабря боевики готовят масштабные провокации по всей линии разграничения.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно боевики ЛНР-ДНР из запрещенных Минском " Градов"обстреляли Зайцево.