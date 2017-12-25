Ситуация на востоке Украины остается напряженной

За прошедшие сутки на востоке Украины боевики бандформирований шесть раз нарушали режим тишины. Об этом передает пресс-центр штаба АТО.
Сообщается, что террористы продолжают обстреливать позиции украинских военных не смотря на достигнутое в рамках Трехсторонней контактной группы рождественского перемирия. Особенно тяжело пришлось на луганском направлении. Из 82-мм минометов и стрелкового вооружения сепаратисты вели огонь по позициям сил АТО вокруг Крымского. На Донецком направлении с пулеметов и минометов 120-мм калибра обстреливали оборонительные укрепления у Авдеевки и Красногоровки, не затихали выстрели боевиков и в направлении Каменки.
В штабе зоны АТО предупреждают, что в концу декабря боевики готовят масштабные провокации по всей линии разграничения.
Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно боевики ЛНР-ДНР из запрещенных Минском " Градов"обстреляли Зайцево.