10:14 25.12.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
100182608:roman

Ситуация на востоке Украины остается напряженной

За прошедшие сутки на востоке Украины боевики бандформирований шесть раз нарушали режим тишины. Об этом передает пресс-центр штаба АТО.

Ситуация на востоке Украины остается напряженной

Сообщается, что террористы продолжают обстреливать позиции украинских военных не смотря на достигнутое в рамках Трехсторонней контактной группы рождественского перемирия. Особенно тяжело пришлось на луганском направлении. Из 82-мм минометов и стрелкового вооружения сепаратисты вели огонь по позициям сил АТО вокруг Крымского. На Донецком направлении с пулеметов и минометов 120-мм калибра обстреливали оборонительные укрепления у Авдеевки и Красногоровки, не затихали выстрели боевиков и в направлении Каменки.

В штабе зоны АТО предупреждают, что в концу декабря боевики готовят масштабные провокации по всей линии разграничения.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно боевики ЛНР-ДНР из запрещенных Минском " Градов"обстреляли Зайцево.

Поделиться
Читайте также:
 
КСА нанесли авиаудары по позициям хуситов Украинцы продолжают нарушать правила пожарной безопаности В Альпах на канатной дороге застряли более ста человек На Прикарпатье нашли мертвым туриста заблудившегося в горах
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив