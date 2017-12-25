На Прикарпатье нашли мертвым туриста заблудившегося в горах

Мужчина накануне заблудился в горах. Как сообщает пресс-служба управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Ивано-Франковской области, тело было обнаружено около четырех часов дня.

В субботу вечером мужчина решил самостоятельно подняться на вершину горы Хомяк и заблудился. Около семи часов вечера воскресенья горные спасатели на носилках транспортировали тело к автомобилю на расстоянии около километра передали сотрудникам полиции. Причина смерти сейчас устанавливается.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 23 декабря к спасателям поступило сообщение, что во время восхождения на гору Хомяк заблудился житель Ивано-Франковска, который, несмотря на наступление темного времени суток, решил самостоятельно подняться на вершину горы. Мужчина с друзьями временно проживал в селе Поляница.