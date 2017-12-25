14:21 25.12.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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На Львовщине произошло тройное ДТП

Сегодня, 25 декабря на трассе Киев-Чоп около поселка Гамалеевка Пустомытовского района столкнулись три автомобиля. Об этом сообщили в департаменте по вопросам гражданской защиты ЛОГА.

На Львовщине произошло тройное ДТП

Так, виновником аварии стал 60-ти летний житель Закарпатье, который передвигаясь на автомобиле Volkswagen Transporter по кольцевой дороге не уступил проезд рядом идущему ВАЗу. В результате ВАЗ протаранил автомобиль Тойота, который двигался позади транспорта. В результате ДТП травмы получили три человека, в частности, маленький ребенок, которого доставили в травматологическое отделение. На данный момент медики сообщили, что успешно прооперировали 29-летнего водителя и его двухлетнего ребенка, всех пассажиров отпустили по домам.

Правоохранители устанавливают обстоятельства инцидента, вероятно шофер немецкой иномарки будет лишен водительских прав, а также заплатит крупный штраф пострадавшим.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно во Львове на улице Городской сегодня ночью столкнулась иномарка и машина скорой помощи.

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