На Львовщине произошло тройное ДТП

Так, виновником аварии стал 60-ти летний житель Закарпатье, который передвигаясь на автомобиле Volkswagen Transporter по кольцевой дороге не уступил проезд рядом идущему ВАЗу. В результате ВАЗ протаранил автомобиль Тойота, который двигался позади транспорта. В результате ДТП травмы получили три человека, в частности, маленький ребенок, которого доставили в травматологическое отделение. На данный момент медики сообщили, что успешно прооперировали 29-летнего водителя и его двухлетнего ребенка, всех пассажиров отпустили по домам.

Правоохранители устанавливают обстоятельства инцидента, вероятно шофер немецкой иномарки будет лишен водительских прав, а также заплатит крупный штраф пострадавшим.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно во Львове на улице Городской сегодня ночью столкнулась иномарка и машина скорой помощи.