Из-за непогоды в Украине более 30 населенных пунктов остаются обесточенными

В результате ухудшения погодных условий пострадала Львовская область, там остаются без света более 30 населенных пунктов.
Об этом сообщает департамент по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА.
Предварительно установлено, что наибольшее количество населенных пунктов, которые остались без света, находятся в Турковском районе области. Там ведутся работы по восстановлению энергоснабжения.
Тем временем на востоке Украины, в частности на подконтрольних территориях Луганской области, полностью без света остались два населенных пункта, частично - еще пять.
Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в западных и восточных областях Украины синоптики объявили штормовое предупреждение. Это связано с усилением ветра на территории областей. Вместе с тем синоптики предупреждают, что сегодня на Закарпатье ожидаются сильные туманы и значительная лавинная опасность.