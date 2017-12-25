14:21 25.12.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Из-за непогоды в Украине более 30 населенных пунктов остаются обесточенными

В результате ухудшения погодных условий пострадала Львовская область, там остаются без света более 30 населенных пунктов.

Из-за непогоды в Украине более 30 населенных пунктов остаются обесточенными

Об этом сообщает департамент по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА.

Предварительно установлено, что наибольшее количество населенных пунктов, которые остались без света, находятся в Турковском районе области. Там ведутся работы по восстановлению энергоснабжения.

Тем временем на востоке Украины, в частности на подконтрольних территориях Луганской области, полностью без света остались два населенных пункта, частично - еще пять.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в западных и восточных областях Украины синоптики объявили штормовое предупреждение. Это связано с усилением ветра на территории областей. Вместе с тем синоптики предупреждают, что сегодня на Закарпатье ожидаются сильные туманы и значительная лавинная опасность.

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