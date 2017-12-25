Из-за авиаудара в Йемене погибли полсотни человек

По информации местного телеканала Sky News Arabia, авиаудары наносились по укреплениям сторонников движения "Ансар Аллах" в прибрежных районах на западе страны.

Кроме того, силы коалиции уничтожили баллистическую ракету повстанцев. Ее удалось уничтожить в районе порта Рас-Иса вместе с платформой для ее запуска "во время попытки членов движения ее подготовить и запустить".

Местные СМИ отметили, что в воскресенье бомбардировки коалиции также затронули западные окрестности захваченной повстанцами столицы страны Саны.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", боевики на Донбассе готовят мощны испытательный взрыв. Он может произойти 25 декабря в день празднования Рождества по Григорианскому календарю.