12:21 25.12.2017 | Происшествия | Новости
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Из-за авиаудара в Йемене погибли полсотни человек

На западе Йемена в результате авиаудара, поблизости арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией погибли не менее 50 повстанцев-хуситов.

Из-за авиаудара в Йемене погибли полсотни человек

По информации местного телеканала Sky News Arabia, авиаудары наносились по укреплениям сторонников движения "Ансар Аллах" в прибрежных районах на западе страны.

Кроме того, силы коалиции уничтожили баллистическую ракету повстанцев. Ее удалось уничтожить в районе порта Рас-Иса вместе с платформой для ее запуска "во время попытки членов движения ее подготовить и запустить".

Местные СМИ отметили, что в воскресенье бомбардировки коалиции также затронули западные окрестности захваченной повстанцами столицы страны Саны.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", боевики на Донбассе готовят мощны испытательный взрыв. Он может произойти 25 декабря в день празднования Рождества по Григорианскому календарю.

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