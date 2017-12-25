Число жертв шторма на Филиппинах выросло до 240 человек

Об этом сообщает местное издание AFP.

В частности,вышедшая из берегов река полностью разрушила горную деревню Далама. Далее тропический шторм переместился на расположенное к западу от Минданао море Сулу.

Менее недели назад Филиппины оказались во власти тропического шторма Kai-Tak, жертвами которого стали 54 человека. Еще 24 человека числятся пропавшими без вести.

В среднем каждый год на Филиппинский архипелаг обрушиваются 20 тайфунов и других тропических штормов.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", на Филиппинах число погибших в результате цунами и оползня увеличилось до 41 человека. В результате действия стихии на юге страны 41 человек погиб, еще 45 людей считаются пропавшими без вести.