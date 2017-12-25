17:31 25.12.2017 | Происшествия | Новости
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Число жертв шторма на Филиппинах выросло до 240 человек

Особенно тяжелая ситуация сложилась в районе города Тубод. На втором по величине острове Филиппинского архипелага Минданао найдены тела 240 человек, десятки из них извлечены из вышедшей из берегов реки.

Число жертв шторма на Филиппинах выросло до 240 человек

Об этом сообщает местное издание AFP.

В частности,вышедшая из берегов река полностью разрушила горную деревню Далама. Далее тропический шторм переместился на расположенное к западу от Минданао море Сулу.

Менее недели назад Филиппины оказались во власти тропического шторма Kai-Tak, жертвами которого стали 54 человека. Еще 24 человека числятся пропавшими без вести.

В среднем каждый год на Филиппинский архипелаг обрушиваются 20 тайфунов и других тропических штормов.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", на Филиппинах число погибших в результате цунами и оползня увеличилось до 41 человека. В результате действия стихии на юге страны 41 человек погиб, еще 45 людей считаются пропавшими без вести. 

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