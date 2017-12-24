В Украине зафиксированы новые вспышки АЧС

Так, ветеринары утверждают, что более трети животных оказались в зоне риска заболевания, сейчас на свиноферме работают санитары, проводится специальная экспертиза и проверка животных. Для части свиней объявили временный карантин, однако особи которые подхватили АЧС уже не смогут быть выставлены на продажу, их поголовье сократят. Напомним, что за два последних года в Украине уничтожено около 80 000 голов свиней из-за вспышки АЧС. Вирус в страну попал из Африки.

Такие изменения сильно повлияли на подорожание мяса и сала на 30 процентов от цены 2016 года. Эксперты также сетуют на то, что в стране полностью отсутствует институт по контролю за вспышками АЧС и их предотвращению.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее вспышки АЧС замечены в Херсонской, а также в Одесской областях.