00:00 24.12.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Украине зафиксированы новые вспышки АЧС

В селе Подгорцы Обуховского района Киевской области ветеринары бьют тревогу из-за массового заболевания свиней. Об этом сообщили в ГУ Госпродпотребвслужбы Киевской области.

В Украине зафиксированы новые вспышки АЧС

Так, ветеринары утверждают, что более трети животных оказались в зоне риска заболевания, сейчас на свиноферме работают санитары, проводится специальная экспертиза и проверка животных. Для части свиней объявили временный карантин, однако особи которые подхватили АЧС уже не смогут быть выставлены на продажу, их поголовье сократят. Напомним, что за два последних года в Украине уничтожено около 80 000 голов свиней из-за вспышки АЧС. Вирус в страну попал из Африки.

Такие изменения сильно повлияли на подорожание мяса и сала на 30 процентов от цены 2016 года. Эксперты также сетуют на то, что в стране полностью отсутствует институт по контролю за вспышками АЧС и их предотвращению.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее вспышки АЧС замечены в Херсонской, а также в Одесской областях.

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