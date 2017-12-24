19:05 24.12.2017 | Происшествия | Новости
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В США разбился самолет, погибли четыре человека

В американском штате Флорида в воскресенье, 24 декабря, потерпел крушение двухмоторный самолет.

В США разбился самолет, погибли четыре человека

В результате происшествия четыре человека погибли. Как сообщает телеканал WFLA со ссылкой на местные власти, инцидент произошел в аэропорту Бартау.

При этом в офисе шерифа округа Полк пояснили, что самолет упал в конце взлетно-посадочной полосы. На место происшествия прибыли специалисты Национального совета безопасности на транспорте и Федерального управления гражданской авиации США.

Причина крушения пока не известна. Вместе с тем синоптики отмечают, что на в момент крушения в районе аэропорта была зафиксирована нулевая видимость из-за тумана.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в мексиканском штате Кинтана-Роо потерпел крушение небольшой самолет с пятью людьми на борту. По предварительным данным, на борту Cessna 207 находились четыре туриста из Великобритании и пилот.

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