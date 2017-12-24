В США мужчина с мачете бросался на прохожих

Очевидцы нападения вызвали патрульных полисменов, которые быстро открыли огонь по мужчине. Раненого преступника доставили в госпиталь, у него несколько сквозных ран бедра. В результате нападения пострадало восемь человек, жертвы утверждают, что неизвестный был одет в противогаз и вооружен огромным мачете. О погибших газета не сообщает. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства инцидента и личность нападавшего. Рассматривается и версия намеренного террористического акта.

Напомним, 23 декабря Федеральное бюро расследований США провело арест американца, который готовил теракт в торговом центре на Рождество. Задержанным оказался 39-летний американец, который занимался сбором информации о наиболее многолюдных местах, где собираются люди на новогодние праздники.

Как сообщалось в "УРА-Информ", Дональд Трамп после теракта в Нью-Йорке хочет отменить визовые лотереи.