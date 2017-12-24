23:45 24.12.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Днепре неизвестные подложили взрывчатку в квартиру, пострадала женщина - ФОТО

В Днепре в воскресенье, 25 декабря, погремел взрыв.

В Днепре неизвестные подложили взрывчатку в квартиру, пострадала женщина - ФОТО

Неизвестный подложи взрывчатку в квартиру сотрудника полиции. В результате инцидента пострадала женщина.

Как сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции области, взрыв произошел в квартире на улице Данила Галицкого. Пострадала хозяйка квартиры - сотрудник полиции. Скорая помощь увезла в больницу.

На данный момент полиция проводит неотложные следственные мероприятия.

Открыто уголовное дело по статье Уголовного кодекса Украины Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в американском штате Флорида в воскресенье, 24 декабря, потерпел крушение двухмоторный самолет. В результате происшествия четыре человека погибли. Как сообщает телеканал WFLA со ссылкой на местные власти, инцидент произошел в аэропорту Бартау.

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