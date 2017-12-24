15:38 24.12.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Черниговской области произошло ДТП

В Черниговской области вблизи поселка Кипти Козелецкого района произошла смертельная авария. Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

В Черниговской области произошло ДТП

По предварительной информации, 22-ух летний водитель иномарки Опель не сумел справиться в управлением автомобиля и столкнулся с другим шофером на Логане. В результате ДТП погибла пассажирка Опеля, она скончалась от болевого шока на месте аварии. Еще 25-летняя пассажирка и 22-летний водитель Опеля, а также 64-летний водитель и 37-летний мужчина Логана оказались госпитализированы с тяжелыми травмами. Водитель Логана сейчас находится в реанимации.

К месту происшествия прибыл дежурный караул, движение дороги на этом участке около поселка Козелец временно перекрыли, устанавливаются обстоятельства ДТП.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно аа трассе Киев-Чернигов перевернулась фура, погиб пешеход.

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