В Черниговской области произошло ДТП

По предварительной информации, 22-ух летний водитель иномарки Опель не сумел справиться в управлением автомобиля и столкнулся с другим шофером на Логане. В результате ДТП погибла пассажирка Опеля, она скончалась от болевого шока на месте аварии. Еще 25-летняя пассажирка и 22-летний водитель Опеля, а также 64-летний водитель и 37-летний мужчина Логана оказались госпитализированы с тяжелыми травмами. Водитель Логана сейчас находится в реанимации.

К месту происшествия прибыл дежурный караул, движение дороги на этом участке около поселка Козелец временно перекрыли, устанавливаются обстоятельства ДТП.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно аа трассе Киев-Чернигов перевернулась фура, погиб пешеход.