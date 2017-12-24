13:37 24.12.2017 | Происшествия | Новости
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В Афганистане произошел очередной теракт

В афганской провинции Гильменд в результате детонации ручного производства взрывчатки погибло семере человек. Об этом передает Khaama Press.

В Афганистане произошел очередной теракт

Сообщается, что инцидент произошел в районе Маржда. Полицийские утверждают, что разорвалось самодельное устройство, вероятно мина, которая была заложена на дороге. Как, когда и кем это было сделано не уточняется, однако активации взрывчатки произошла в момент наезда на нее гражданского автомобиля. Кроме семерых погибших пострадало еще восемь человек, часть из госпитализировали медики. Пока ни одна группировка не взяла на себя ответственность за взрыв. 

Напомним, ранее в Афганистане в провинции Кандагар неизвестный талиб совершил атаку на полицейский участок, он был застрелен.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно  в афганской столице Кабул в результате теракта погибло по меньшей мере погибло семь человек, еще 16 были серьезно ранены.

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