Ситуация на востоке Украины остается напряженной

В темное время суток, 24 декабря террористы ДНР-ЛНР открывали огонь из пулеметов и стрелкового оружия в районе Луганского, Авдеевки и Лебединского. В результате обстрелов боевиков погиб один украинский военный, его поразил снайпер. В районе Светлодарской дуги велся огонь из 120-мм миномета, периодически с позиций оккупированных территорий просматривалась активность вражеского танка. В штабе АТО также добавили, что наши бойцы вынуждены были отвечать ответным огнем из стрелкового оружия.

На данный момент боевики делают все, чтобы сорвать договоренности Трехсторонней контактной группы о временном перемирии на период новогодних праздников.

Как сообщалось в "УРА-Информ", за минувшие сутки, 23 декабря на Донбассе погиб один военнослужащий, двое раненых.