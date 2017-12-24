10:51 24.12.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Ситуация на востоке Украины остается напряженной

За прошедшие сутки на востоке Украины боевики пророссийских бандформирований три раза нарушили режим тишины. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

Ситуация на востоке Украины остается напряженной

В темное время суток, 24 декабря террористы ДНР-ЛНР открывали огонь из пулеметов и стрелкового оружия в районе Луганского, Авдеевки и Лебединского. В результате обстрелов боевиков погиб один украинский военный, его поразил снайпер. В районе Светлодарской дуги велся огонь из 120-мм миномета, периодически с позиций оккупированных территорий просматривалась активность вражеского танка. В штабе АТО также добавили, что наши бойцы вынуждены были отвечать ответным огнем из стрелкового оружия.

На данный момент боевики делают все, чтобы сорвать договоренности Трехсторонней контактной группы о временном перемирии на период новогодних праздников.

Как сообщалось в "УРА-Информ", за минувшие сутки, 23 декабря на Донбассе погиб один военнослужащий, двое раненых.

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