11:38 24.12.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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На украино-словацкой границе сформировались километровые очереди

Очереди фур и другого транспорта на украинско-словацкой границе протянулись на несколько километров. Об этом передает Госпогранслужба.

На украино-словацкой границе сформировались километровые очереди

На пункте пропуска “Вышне Немецке-Ужгород” на совместной украино-словацкой границе из грузового транспорта и фур достигает семи километров. На место сейчас усиленно работают правоохранители, которые пропускают по отдельной полосе местных жителей. Словацкие пограничники объясняют такую ситуацию на дороге с возвращением домой дальнобойщиков и украинских заробитчан на рождественско-новогодние праздники и началом зимнего туристического сезона. Кроме того, продвижению транспорта мешают осложнившиеся погодные условия.

Пограничники Чопского и Мукачевского пограничных отрядов Закарпатской области утверждают, что в этих числах открывается туристический сезон.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно на трассе Киев-Одесса сформировалась многокилометровая пробка.

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