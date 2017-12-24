На территорию ОРДЛО незаконно пытались перевезти крупную сумму денег

Сотрудники Краматорского отряда совместно с работниками ГФС провели обыск перевозимого материала украинской гражданки. В результате пограничниками в коробках из под обуви и пакетах была обнаружена сумма денег в размере 200 тыс гривен. Гражданку и товар передали правоохранителям. Гражданка так и не смогла объяснить происхождение крупной сумму и причин для пересечения границы с ДНР-ЛНР. На данный момент представители прокуратуры готовят подание в суд для избрания меры пресечения.

Напомним, что ситуация на востоке страны остается неспокойной, боевики за минувшие сутки три аза нарушали режим тишины, в результате обстрелов погиб один украинский военный. Праздничное перемирие не соблюдается.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно контактная группа в Минске договорилась о перемирии на Донбассе, однако оно было нарушено со стороны временно оккупированных территорий ОРДЛО.