На территорию ОРДЛО незаконно пытались перевезти крупную сумму денег

Пограничники на КПВВ "Марьинка" взяли под арест женщину, которая пыталась перевезти на временно оккупированных бандформированиями территории Донбасса 200 тыс гривен. Об этом сообщает отдел взаимодействия со СМИ Госпогранслужбы.
Сотрудники Краматорского отряда совместно с работниками ГФС провели обыск перевозимого материала украинской гражданки. В результате пограничниками в коробках из под обуви и пакетах была обнаружена сумма денег в размере 200 тыс гривен. Гражданку и товар передали правоохранителям. Гражданка так и не смогла объяснить происхождение крупной сумму и причин для пересечения границы с ДНР-ЛНР. На данный момент представители прокуратуры готовят подание в суд для избрания меры пресечения.
Напомним, что ситуация на востоке страны остается неспокойной, боевики за минувшие сутки три аза нарушали режим тишины, в результате обстрелов погиб один украинский военный. Праздничное перемирие не соблюдается.
Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно контактная группа в Минске договорилась о перемирии на Донбассе, однако оно было нарушено со стороны временно оккупированных территорий ОРДЛО.