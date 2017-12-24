16:14 24.12.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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На Львовщине произошла авария

 Во Львове на улице Городской сегодня ночью столкнулась иномарка и машина скорой помощи. Об этом сообщили в пресс-центре Львовского городского совета.

На Львовщине произошла авария

Инцидент произошел около часу ночи около городского Мотозавода, что находится на улице Городской. По предварительным данным, иномарка, которая двигалась без устройств освещения на повороте влетела в машину скорой помощи. В результате ДТП пострадало три человека, всех из госпитализировали с травмами и ушибами средней тяжести. На данный момент их состояние стабильно. На месте происшествия работает патрульная полиция, которая устанавливает все обстоятельства ночной аварии.

Ранее на Львовщине произошла масштабная аварии, в результате аварии два автомобиля оказались в кювете, никто из водителей серьезно не пострадал.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно возле поселка Войница Локачинского района на Волыни столкнулись два автомобиля.

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