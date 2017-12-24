На Львовщине произошла авария

Инцидент произошел около часу ночи около городского Мотозавода, что находится на улице Городской. По предварительным данным, иномарка, которая двигалась без устройств освещения на повороте влетела в машину скорой помощи. В результате ДТП пострадало три человека, всех из госпитализировали с травмами и ушибами средней тяжести. На данный момент их состояние стабильно. На месте происшествия работает патрульная полиция, которая устанавливает все обстоятельства ночной аварии.

Ранее на Львовщине произошла масштабная аварии, в результате аварии два автомобиля оказались в кювете, никто из водителей серьезно не пострадал.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно возле поселка Войница Локачинского района на Волыни столкнулись два автомобиля.