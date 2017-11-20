В США разбился медицинский вертолет, погибли три человека

В результате инцидента погибли три человека, которые находились на борту. Как сообщает The Associated Press, трагедия произошла в районе округа Девитт, примерно в 60 милях к юго-востоку от Литл-Рока.

По словам представителя Федеральной авиационной администрации Линн Лунсфорд, вертолет летел в Девитт из Пайн-Блаффа, а на борту не было пациентов. На место крушения уже вылетели следователи и представители Национального совета по безопасности на транспорте.

По данным местных властей вертолет принадлежал компании Pafford EMS. На данный момент причина аварии вертолета неизвестна.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Англии развалился самый длинный в мире самолет-дирижабль Airlander 10. В момент аварии на борту аппарата не было пассажиров. Вместе стем два человека получили травмы. Как заявила компания, которая владеет аппаратом, его снесло порывом ветра, после чего аварийная система уменьшила давление в резервуарах с гелием.