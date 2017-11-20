В Николаеве маршрутка столкнулась с легковушкой, пострадали семь человек

В результате аварии пострадали семь человек. Как сообщает региональное управление Национальной полиции, дорожно-транспортное происшествие произошло в Корабельном районе на пересечении проспекта Богоявленского и улицы Торговой.

При этом в полиции отметили, что авария произошла из-за сложных погодных условий.

В больницу с травмами различной степени тяжести были доставлены 76-летний водитель и 64-летняя пассажир легкового автомобиля, а также пятеро пассажиров автомобиля ГАЗель Рута.

По данному факту открыто уголовное дело по статье Уголовного Кодекса Украины Нарушении правил дорожного движения.

Напомним как сообщат УРА-Информ, в ночь на воскресенье, 19 ноября, на Закарпатье перевернулся автобус с пассажирами. В результате аварии четыре женщины получили травмы. Как сообщает пресс-центр полиции в области, дорожно-транспортное происшествие произошло около полуночи в селе Залужье Мукачевского района.