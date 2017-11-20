В Марокко в давке за едой погибли 15 человек - ВИДЕО

Люди были задавлены в давке во время раздачи гуманитарной помощи. Еще около десяти человек получили травмы.

Как сообщает телеканал 2M инцидент произошел в городе Эс-Сувейра. Тут в районе населенного пункта Сиди Буалу нуждающим раздавала пищу гуманитарная миссия, представители которой привезли помощь из Касабланки.

На пункте раздачи произошла давка, в результате которой упали более двух десятков человек. Из них 15 женщин погибли от удушья. Еще девять женщин пострадали.

При этом местные власти отметили, что причиной давки могло стать отсутствие контроля гуманитарной организации над процессом раздачи помощи.

Король Марокко Мохаммед VI выразил соболезнования родственникам погибших.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, сотрудник полиции во Франции убил троих человек и застрелился сам. Причиной для смертельного инцидента послужила ссора полицейского с его любимой.

Правоохранители сообщили, что инцидент произошел вечером в парижском пригороде Сарселле, расположенном к северу от французской столицы.