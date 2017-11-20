00:30 20.11.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Кропивницком на ходу загорелась машина

В воскресенье, 19 ноября, в городе Кропивницкий на ходу загорелся автомобиль.

В Кропивницком на ходу загорелась машина

К счастью, водитель иномарки не пострадал. Как сообщает пресс-служба Управления патрульной полиции города, инцидент произошел на улице Жадова.

Тут во время движения, по неизвестным пока причинам, загорелся автомобиль Toyota. Уже на месте происшествия полиция установила, что у машины выгорел моторный отсек. В машине на момент возгорания находился только водитель, он успел вовремя покинуть салон автомобиля.

На месте происшествия работали спасатели, которые ликвидировали пламя.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Киеве в воскресенье вечером, 19 ноября, загорелось трехэтажное здание строительного супермаркета " Агромат". К счастью в пожаре никто не пострадал. Как сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, по состоянию на семь часов вечера спасателям удалось полностью ликвидировать возгорание.


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