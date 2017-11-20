12:40 20.11.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Кривом Роге бетонная плита задавила подростка - ФОТО

Несчастный случай произошел в Кривом Роге, бетонная плита насмерть придавила подростка. Трагические новости сообщает местное издание  krivbass.city.

В Кривом Роге бетонная плита задавила подростка - ФОТО

Сообщение о случившемся поступило в службу спасения накануне, 19 ноября.  В ходе которого отметили, что в Ингулецком районе на приусадебном участке придавило подростка, 2001 года рождения.

По предварительным данным спасателей, парень собирал металлолом вместе с товарищами, и при попытке перелезть через бетонную плиту его ею накрыло. В результате несчастного случая он получил травмы, несовместимые с жизнью.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в украинской столице от менингита умер двухлетний ребенок, который посещал детский сад в Печерском районе. По словам матери погибшего, когда ее малышу стало плохо она тут же обратилась к врачам. Выяснилось, что ребенку поставили предварительный диагноз: менингококковая инфекция.


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