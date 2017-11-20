В Кривом Роге бетонная плита задавила подростка - ФОТО

Сообщение о случившемся поступило в службу спасения накануне, 19 ноября. В ходе которого отметили, что в Ингулецком районе на приусадебном участке придавило подростка, 2001 года рождения.

По предварительным данным спасателей, парень собирал металлолом вместе с товарищами, и при попытке перелезть через бетонную плиту его ею накрыло. В результате несчастного случая он получил травмы, несовместимые с жизнью.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в украинской столице от менингита умер двухлетний ребенок, который посещал детский сад в Печерском районе. По словам матери погибшего, когда ее малышу стало плохо она тут же обратилась к врачам. Выяснилось, что ребенку поставили предварительный диагноз: менингококковая инфекция.