В Италии полиция задержала более 40 членов мафии

Об этом сообщает RAI.

По словам сотрудников полиции, 43 члена мафии обвиняются в создании преступного сообщества, наркоторговле, а также торговле запрещенными препаратами и незаконном хранении и ношении оружия.

Также сообщается, что во время спецоперации стражи порядка конфисковали арсенал группировки. В частности, автомат Калашникова, пять ружей, шесть пистолетов, боеприпасы и бронежилеты.

Кстати, клан Lo Russo основан в конце 1970 годов братьями Сальваторе, Винченцо и Джузеппе Ло Руссо. Также группировка действует в Неаполе, преимущественно в районе Миано.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", гражданская гвардия Испании провела в провинции Малага операцию против русской мафии. В ходе операции были задержаны 11 граждан России и проведены 18 обысков. Среди задержанных – президент футбольного клуба Марбелья Александр Гринберг.