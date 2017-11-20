В Днепре произошла стрельба возле супермаркета

Так, в Днепре в ночь с 19 на 20-е ноября, около местного супермаркета произошла стрельба, и в итоге пострадали сразу четыре человека. Такие данные распространило местное издание "Информатор", ссылаясь на пресс-службу полиции.

Известно, что ночью 20 ноября на Донецком шоссе злоумышленник открыл огонь по группе граждан из винтовки. По итогам данной стрельбы ранены сразу четыре человека. Как отмечается, инцидент этот замечен около полуночи возле АТБ. Пострадавшие сообщили в полицию, что находились на стоянке около автомобиля ВАЗ и пили кофе, когда подъехал автомобиль BMW на еврономерах и остановился возле них. Далее из авто вышел неизвестный и начал стрелять из помповой винтовки.

Как сообщал УРА-Информ, неизвестный стрелял по прохожим в столице Швеции.