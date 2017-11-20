Под Винницей автомобиль въехал в электроопору, погиб военный - ФОТО

В результате аварии от полученных травм погиб военный. Как сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в области, дорожно-транспортное происшествие произошла в поселке Калиновка на улице Независимости около часа ночи.

При этом на момент аварии в салоне машины находились два пассажира. Один из них, 22-летний военнослужащий, получил не совместимые с жизнью травмы и скончался до приезда корой помощи.

По предварительным данным, водитель автомобиля ВАЗ 2101 не справился с управлением и въехал в столб. Увидев, что товарищ погиб, он скрылся с места происшествия скрылся. Сейчас его ищет полиция.

Правоохранители открыто уголовное дело по статье Уголовного Кодекса Украины Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами, повлекшее смерть потерпевшего. Санкция этой статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Николаеве в воскресенье вечером, 19 ноября, маршрутка столкнулась с автомобиль ВАЗ 2106. В результате аварии пострадали семь человек.