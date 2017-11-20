12:54 20.11.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
100179542:Polishuk

Под Винницей автомобиль въехал в электроопору, погиб военный - ФОТО

В Винницкой область в ночь на понедельник, 20 ноября, автомобиль въехал в электроопору.

Под Винницей автомобиль въехал в электроопору, погиб военный - ФОТО

В результате аварии от полученных травм погиб военный. Как сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в области, дорожно-транспортное происшествие произошла в поселке Калиновка на улице Независимости около часа ночи.

При этом на момент аварии в салоне машины находились два пассажира. Один из них, 22-летний военнослужащий, получил не совместимые с жизнью травмы и скончался до приезда корой помощи.

По предварительным данным, водитель автомобиля ВАЗ 2101 не справился с управлением и въехал в столб. Увидев, что товарищ погиб, он скрылся с места происшествия скрылся. Сейчас его ищет полиция.

Правоохранители открыто уголовное дело по статье Уголовного Кодекса Украины Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами, повлекшее смерть потерпевшего. Санкция этой статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Николаеве в воскресенье вечером, 19 ноября, маршрутка столкнулась с автомобиль ВАЗ 2106. В результате аварии пострадали семь человек.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив