На Житомирщине у бизнесменов отобрали 30 кг золота - ФОТО

Об этом сообщается на официальном сайте областной Нацполиции.

Как выяснили правоохранители, бизнесмены в авто Volkswagen Tiguan перевозили из Киева в Винницу около 30 кг ювелирных изделий из золота. Однако на их пути встретились злоумышленники, которые передвигались на нескольких автомобилях и были вооружены.

Так, незнакомые люди заблокировали транспортное средство предпринимателей и силой вытащили из салона водителя. Пассажир пытался убежать из автомобиля, но нападавшие нанесли ему огнестрельное ранение ноги. После этого, нападавшие захватили Volkswagen и водителя, но через 4-5 км оставили их на автодороге, забрав из салона ювелирные изделия в нескольких сумках.

В свою очередь раненого пассажира, который остался на месте происшествия, увидели другие участники движения и вызвали скорую.

В данный момент полиция ищет нападавших. Кроме того, начато досудебное расследование по статье разбой.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в США в штате Филадельфия неизвестные в балаклавах налетели на здание полиции и облили ее краской, предварительно написан оскорбительные надписи на стенках отделения. По данным с камер видеонаблюдения, нападавшие были в черной одежде и масках.