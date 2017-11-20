На Житомирщине у бизнесменов отобрали 30 кг золота - ФОТО

На автодороге Житомир - Могилев-Подольский в с. Гришковцы Бердичевского района группа неизвестных людей напали на автомобиль предпринимателей и похитили золото на 15 млн гривен.
Об этом сообщается на официальном сайте областной Нацполиции.
Как выяснили правоохранители, бизнесмены в авто Volkswagen Tiguan перевозили из Киева в Винницу около 30 кг ювелирных изделий из золота. Однако на их пути встретились злоумышленники, которые передвигались на нескольких автомобилях и были вооружены.
Так, незнакомые люди заблокировали транспортное средство предпринимателей и силой вытащили из салона водителя. Пассажир пытался убежать из автомобиля, но нападавшие нанесли ему огнестрельное ранение ноги. После этого, нападавшие захватили Volkswagen и водителя, но через 4-5 км оставили их на автодороге, забрав из салона ювелирные изделия в нескольких сумках.
В свою очередь раненого пассажира, который остался на месте происшествия, увидели другие участники движения и вызвали скорую.
В данный момент полиция ищет нападавших. Кроме того, начато досудебное расследование по статье разбой.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в США в штате Филадельфия неизвестные в балаклавах налетели на здание полиции и облили ее краской, предварительно написан оскорбительные надписи на стенках отделения. По данным с камер видеонаблюдения, нападавшие были в черной одежде и масках.