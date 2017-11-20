На Донбассе в результате несчастного случая погибли трое военных

Как отметили в ведомстве, чрезвычайное происшествие произошло из-за неосторожного обращения с печным оборудованием, вследствие чего погибли военнослужащие.

В данный момент все причины и подробности произошедшего выясняются. На месте работает оперативная группа военной службы правопорядка и представители военной прокуратуры.

По факту происшествия возбуждено уголовное производство, ведется следствие.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в зоне проведения антитеррористической операции основная активность боевиков фиксировалась на приморском направлении. Еще ночью боевики дважды стреляли из минометов калибра 82 мм по защитникам Широкино. А уже днем подступы к этому же поселку попали под гранатометный огонь. Кроме того, факт применения врагом противотанкового гранатомета зафиксирован возле Водяного.