КГБ Беларуси обвинило украинского журналиста в создании агентурной сети

Об этом заявил официальный представитель Комитета госбезопасности Беларуси Дмитрий Побяржин, передает tut.by.

По словам Побяржина, Шаройко является кадровым сотрудником украинской разведки.

Кроме того, в Беларуси украинский журналист создал агентурную сеть из числа граждан Республики Беларусь, которые за денежное вознаграждение выполняли его задание по сбору сведений разведывательного характера в военно-политической сфере.

В настоящие время по данному факту возбуждено уголовное дело по ст.358 УК Беларуси (шпионаж) и принято решение о применении меры пресечения в виде содержания по стражей.

Также Побяржин подчеркнул, что в государства есть все убедительные доказательства противоправной деятельности Шаройка, которые наносили вред национальным интересам белоруской страны.

Напомним, ка сообщал "УРА-Информ", Служба безопасности Украины совсем недавно выдворила из Украины журналиста российского телеканала НТВ Вячеслава Немишева.