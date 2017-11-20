КГБ Беларуси обвинило украинского журналиста в создании агентурной сети

Украинского журналиста Павла Шаройко в Беларуси обвинили в создании в стране агентурной сети. Соответствующие нарекание поступило от Комитета государственной безопасности беларуского государства.
Об этом заявил официальный представитель Комитета госбезопасности Беларуси Дмитрий Побяржин, передает tut.by.
По словам Побяржина, Шаройко является кадровым сотрудником украинской разведки.
Кроме того, в Беларуси украинский журналист создал агентурную сеть из числа граждан Республики Беларусь, которые за денежное вознаграждение выполняли его задание по сбору сведений разведывательного характера в военно-политической сфере.
В настоящие время по данному факту возбуждено уголовное дело по ст.358 УК Беларуси (шпионаж) и принято решение о применении меры пресечения в виде содержания по стражей.
Также Побяржин подчеркнул, что в государства есть все убедительные доказательства противоправной деятельности Шаройка, которые наносили вред национальным интересам белоруской страны.
Напомним, ка сообщал "УРА-Информ", Служба безопасности Украины совсем недавно выдворила из Украины журналиста российского телеканала НТВ Вячеслава Немишева.