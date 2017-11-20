13:20 20.11.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Авто перевернулось на границе с Молдовой

Автомобиль пытался на скорости прорваться через пропускной пункт "Росошаны".

Авто перевернулось на границе с Молдовой

Так, на границе с Молдовой - в Черновицкой области – при попытке прорыва через пункт "Росошаны" перевернулся автомобиль. Такие данные содержатся в сообщении Госпограничной службы Украины.

Стало известно, что житель Буковины на большой скорости пробовал прорваться через пункт пропуска и вскоре наехал на средство принудительной остановки, по итогам его авто перевернулось. Пострадавших среди пограничников не было, а водителя отвезли в больницу. Вскоре было установлено, что водитель пребывал в состоянии алкогольного опьянения.

Как сообщал УРА-Информ, в Николаеве в авто врезалась маршрутка.


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