Авто перевернулось на границе с Молдовой

Так, на границе с Молдовой - в Черновицкой области – при попытке прорыва через пункт "Росошаны" перевернулся автомобиль. Такие данные содержатся в сообщении Госпограничной службы Украины.

Стало известно, что житель Буковины на большой скорости пробовал прорваться через пункт пропуска и вскоре наехал на средство принудительной остановки, по итогам его авто перевернулось. Пострадавших среди пограничников не было, а водителя отвезли в больницу. Вскоре было установлено, что водитель пребывал в состоянии алкогольного опьянения.

Как сообщал УРА-Информ, в Николаеве в авто врезалась маршрутка.