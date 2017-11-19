14:18 19.11.2017 | Происшествия | Новости
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Во Франции полицейский открыл огонь по людям

Сотрудник полиции во Франции убил троих человек и застрелился сам. Об этом передает France Info.

Во Франции полицейский открыл огонь по людям

Сообщается, что причиной для смертельного инцидента послужила ссора полицейского с его любимой. В результате полицейский застрелил троих членов семьи возлюбленной, включая ее саму, еще трое человек получили огнестрельные ранения. Правоохранители сообщили, что инцидент произошел вечером в парижском пригороде Сарселле, расположенном к северу от французской столицы. Затем мужчина выстрелил себе в весок, он орудовал служебным пистолетом.

По данному факту открыто уголовное дело.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно во французской столице сотрудники полиции арестовали пять человек, которых подозревают в организации теракта. 


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