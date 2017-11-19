15:15 19.11.2017 | Происшествия | Новости
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В США совершено нападение на полицейский участок

В США в штате Филадельфия неизвестные в балаклавах напали на полицейское отделение. Об этом передает Fox News.

В США совершено нападение на полицейский участок

Согласно информации источника, люди в черных масках налетели на здание полиции и облили ее краской, предварительно написан оскорбительные надписи на стенках отделения. По данным с камер видеонаблюдения, нападавшие были в черной одежде и масках. Правоохранители утверждают, что нападавшие не были вооружены, вероятно они принадлежали к местной ячейке анархистского движения.

В ходе подобного рейда никто из полицейских не пострадал, однако задержать хулиганов не удалось.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Мюнхене в районе Розенхаймерплат мужчина с ножом ранил с десяток прохожих, в том числе и полисмэна.


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