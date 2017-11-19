12:54 19.11.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Львове перевернулся бензовоз, - ФОТО

Сегодня ночью на трассе Киев-Чоп около пригорода Львова перевернулся бензовоз с горючим. Об этом сообщили в департаменте по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА.

В Львове перевернулся бензовоз, - ФОТО

В результате инцидента никто не пострадал. По прибытии на место происшествия спасатели залили топливо пескосмесью и создали специальную пенную подушку, так как горючее разлилось по всей дороге. Кроме того, полиция временно перекрыла этот участок дороги. Оставшиеся топливо спасатели откачивают в отдельные емкости. 

Стало известно, вся операция продлилась до семи утра, и на данный момент движение на данном участке дороги регулируется работниками полиции. Обстоятельства инцидента выясняются, водитель дает показания.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно во Львове столкнулись три автомобиля, в том числе и один грузовик.


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