В Львове перевернулся бензовоз, - ФОТО

В результате инцидента никто не пострадал. По прибытии на место происшествия спасатели залили топливо пескосмесью и создали специальную пенную подушку, так как горючее разлилось по всей дороге. Кроме того, полиция временно перекрыла этот участок дороги. Оставшиеся топливо спасатели откачивают в отдельные емкости.

Стало известно, вся операция продлилась до семи утра, и на данный момент движение на данном участке дороги регулируется работниками полиции. Обстоятельства инцидента выясняются, водитель дает показания.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно во Львове столкнулись три автомобиля, в том числе и один грузовик.