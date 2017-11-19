16:53 19.11.2017 | Происшествия | Новости
100179466:roman

"Талибы" атаковали три КПК

В Афганистане боевики террористической организации "Талибан" провели несколько атак по военным контроль-пропускным пунктам. 

Об этом передает AP.

По словам представителя губернатора провинции Мохаммада Насера Мехри, военные сумели отразить все три атаки, однако восемь солдат было ранено. Чиновник подтвердил информацию о пяти погибших террористах, еще более десяти человек были ранены и успели скрыться. Весь рейд талибы провернули в течении одного дня, они нападали на автомобилях, выстреливали пару обойм из автомата и скрывались.

ответственность за нападение взяли на себя боевики террористической организации "Талибан".

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в южной провинции Забул, в Афганистане боевики террористической организации " Талибан" совершили нападение на полицейский блокпост. 


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив