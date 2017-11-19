"Талибы" атаковали три КПК

Об этом передает AP.

По словам представителя губернатора провинции Мохаммада Насера Мехри, военные сумели отразить все три атаки, однако восемь солдат было ранено. Чиновник подтвердил информацию о пяти погибших террористах, еще более десяти человек были ранены и успели скрыться. Весь рейд талибы провернули в течении одного дня, они нападали на автомобилях, выстреливали пару обойм из автомата и скрывались.

ответственность за нападение взяли на себя боевики террористической организации "Талибан".

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в южной провинции Забул, в Афганистане боевики террористической организации " Талибан" совершили нападение на полицейский блокпост.