Ситуация на востоке Украины остается напряженной

Ситуация в районе проведения антитеррористической операции продолжает оставаться напряженной. Боевики начали вести прицельный огонь по позициям украинских военных в районе Попасной, на Мариупольской и Донецком направлении. В результате минометного огня террористов ЛНР, ДНР пострадало четверо украинских бойцов, им оказана неотложная медицинская помощь и доставлены в военные лечебные учреждения.

ВСУ вынуждено было открыть ответный огонь в ответ. Было замечена деятельность нескольких разведывательных групп боевиков.

Как сообщалось в "УРА-Информ", наблюдатели миссии ОБСЕ заметили около четырех тысяч единиц вооружения.