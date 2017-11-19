10:56 19.11.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Ситуация на востоке Украины остается напряженной

Сегодня на востоке Украины военные зафиксировали 30 случаев нарушения бандформированиями режима тишины. Об этом передает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

Ситуация на востоке Украины остается напряженной

Ситуация в районе проведения антитеррористической операции продолжает оставаться напряженной. Боевики начали вести прицельный огонь по позициям украинских военных в районе Попасной, на Мариупольской и Донецком направлении. В результате минометного огня террористов ЛНР, ДНР пострадало четверо украинских бойцов, им оказана неотложная медицинская помощь и доставлены в военные лечебные учреждения.

ВСУ вынуждено было открыть ответный огонь в ответ. Было замечена деятельность нескольких разведывательных групп боевиков.

Как сообщалось в "УРА-Информ", наблюдатели миссии ОБСЕ заметили около четырех тысяч единиц вооружения.


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