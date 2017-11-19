На Закарпатье перевернулся автобус, четыре человека пострадали

В результате аварии четыре женщины получили травмы. Как сообщает пресс-центр полиции в области, дорожно-транспортное происшествие произошло около полуночи в селе Залужье Мукачевского района.

Микроавтобус Меrсеdеs Sprinter с пассажирами, которые ехали за границу на заработки, слетел в кювет и перевернулся. В итоге четверо пострадавших женщин оказались в больнице. Врачи диагностировали у них переломы, вывихи и ушибы. Пострадал также и водитель автобуса.

Причиной аварии стала мокрая дорога, на которой водитель не справился с управлением.

Полиция Мукачевского района открыла по данному факту уголовное дело по статье Уголовного кодекса Украины Нарушение правил безопасности дорожного движения.

Машину задержали на спецплощадку полиции. Все обстоятельства ДТП выясняют следователи.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Запорожье в воскресенье утром, 19 ноября, на трассе перевернулся военный грузовик. В результате аварии погиб один военнослужащий. Еще одного пострадавшего скорая помощь увезла в больницу.