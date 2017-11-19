Французы вновь вышли на протесты против Макрона

Об этом передает AFP.

Протестный марш организовали профсоюзы совместно с "Социальным фронтом". Активисты протестовали против налоговой политики Макрона, которая дает значительные привилегии для имущей части населения, за что глава государства получил прозвище - "президент богатых". Правоохранители сообщили, что обошлось без лишних провокаций, если не считать несколько разбитых витрин банков.

Участники протеста шли по правому берегу Парижа, от площади Маршала Жуена до бульвара Осман и подошли ходой к Елисейскому дворцу.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее во Франции начались протесты из-за проводимых Макроном реформ в сфере энергетики.