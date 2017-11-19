10:15 19.11.2017 | Происшествия | Новости
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Французы вновь вышли на протесты против Макрона

В столице Франции около трех тыс человек вышли на акции протеста против действующего президента страны Эммануеля Макрона. 

Французы вновь вышли на протесты против Макрона

Об этом передает AFP.

Протестный марш организовали профсоюзы совместно с "Социальным фронтом". Активисты протестовали против налоговой политики Макрона, которая дает значительные привилегии для имущей части населения, за что глава государства получил прозвище - "президент богатых". Правоохранители сообщили, что обошлось без лишних провокаций, если не считать несколько разбитых витрин банков.

Участники протеста шли по правому берегу Парижа, от площади Маршала Жуена до бульвара Осман и подошли ходой к Елисейскому дворцу.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее во Франции начались протесты из-за проводимых Макроном реформ в сфере энергетики.


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