В Запорожье загорелся торговый центр

По ее словам, это была одна из наилучших операций пожаротушения в истории ГСЧС в области. Сообщение о возникновении огня поступило около половины седьмого утра, в течении нескольких минут на месте возгорание уже работала бригада пожарных и специальная техника. Благодаря оперативным действиям пожарных и правильно выбранном направлении тушения пожара удалось ликвидировать. Пострадало несколько торговых точек - 75 кв метров из 800.

Информации о пострадавших нет. Причина пожара на данный момент устанавливается.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Веселовском районе Запорожской области во время пожара в частном доме погибли 38-летняя женщина и 42-летний мужчина.