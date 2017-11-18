В Запорожье загорелся торговый центр

Сегодня в торговом центре в городе Энергодар в Запорожской области загорелся торговый павильон торгового комплекса. Об этом сообщила пресс-секретарь ГУ ГСЧС Украины в Запорожской области Юлия Барышева.
По ее словам, это была одна из наилучших операций пожаротушения в истории ГСЧС в области. Сообщение о возникновении огня поступило около половины седьмого утра, в течении нескольких минут на месте возгорание уже работала бригада пожарных и специальная техника. Благодаря оперативным действиям пожарных и правильно выбранном направлении тушения пожара удалось ликвидировать. Пострадало несколько торговых точек - 75 кв метров из 800.
Информации о пострадавших нет. Причина пожара на данный момент устанавливается.
Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Веселовском районе Запорожской области во время пожара в частном доме погибли 38-летняя женщина и 42-летний мужчина.