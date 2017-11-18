17:51 18.11.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
100179426:roman

В Запорожье задержали торговца наркотиками

Запорожские правоохранители взяли под арест местного жителя, который намеревался продать наркотические вещества на сумму в 200 тыс гривен. 

В Запорожье задержали торговца наркотиками

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции Украины в Запорожской области.

Задержанный оказался 47-житель города Запорожья. При проведении рейда у мужчин обнаружили и изъяли около двух килограммов наркотического вещества (“марихуана”) и 34 патрона калибра 5,6 мм. Однако оружие в квартире задержанного не нашли, с какой целью он хранил патроны неизвестно. Наркоторговец сбывал продукцию местным, а также продавал марихуану в интернете.

Все вещества направлены в экспертно-криминалистический центр на исследование.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно у четырех жителей Бердянска, во время санкционированных обысков, запорожские полицейские изъяли наркотики. На сумму около двух миллионов гривен. 


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив