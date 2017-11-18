В Запорожье задержали торговца наркотиками

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции Украины в Запорожской области.

Задержанный оказался 47-житель города Запорожья. При проведении рейда у мужчин обнаружили и изъяли около двух килограммов наркотического вещества (“марихуана”) и 34 патрона калибра 5,6 мм. Однако оружие в квартире задержанного не нашли, с какой целью он хранил патроны неизвестно. Наркоторговец сбывал продукцию местным, а также продавал марихуану в интернете.

Все вещества направлены в экспертно-криминалистический центр на исследование.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно у четырех жителей Бердянска, во время санкционированных обысков, запорожские полицейские изъяли наркотики. На сумму около двух миллионов гривен.