18:51 18.11.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
100179429:roman

В Харькове в аварию попал пассажирский автобус

В Харькове столкнулись пассажирский автобус и иномарка. Об этом передает пресс-служба ГУ Нацполиции в Харькове.

В Харькове в аварию попал пассажирский автобус

Сообщается, что водитель иномарки модели БМВ пытался обогнать перед собой автомобиль и вылетел на встречную полосу, где угодил в пассажирский автобус. В результате ДТП пострадали пять пассажиров автобуса, а 35-летний водитель иномарки был доставлен в местный госпиталь, однако мужчину спасти не удалось, он скончался от тяжелейших травм.

Другие пассажиры получили незначительные травмы и также были госпитализированы, сейчас состояние здоровья пострадавших удовлетворительное.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Харьковской области на трассе Чугуев-Меловое в аварию попал школьный автобус.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив