В Харькове в аварию попал пассажирский автобус

Сообщается, что водитель иномарки модели БМВ пытался обогнать перед собой автомобиль и вылетел на встречную полосу, где угодил в пассажирский автобус. В результате ДТП пострадали пять пассажиров автобуса, а 35-летний водитель иномарки был доставлен в местный госпиталь, однако мужчину спасти не удалось, он скончался от тяжелейших травм.

Другие пассажиры получили незначительные травмы и также были госпитализированы, сейчас состояние здоровья пострадавших удовлетворительное.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Харьковской области на трассе Чугуев-Меловое в аварию попал школьный автобус.