10:22 18.11.2017 | Происшествия | Новости
100179401:roman

В Индии произошло землетрясение

На границе Индии и Тибетского автономного округа произошло крупное землетрясение. Об этом сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр.

В Индии произошло землетрясение

Согласно информации источника, основные литосферные толчки сформировались а районе одного из горных хребтов в Гималаях на глубине в 15 километров. Предварительная магнитуда подземных толчков составила - пять баллов по шкале Рихтера. Информация о погибших покамест не поступала, однако индийские спасатели уже эвакуировали несколько горных деревень в окрестностях пограничной зоны с Тибетом.

Ранее в Южной Корее произошло мощное землетрясение магнитудо1 в 5,6 баллов, в результате которого 57 людей получили ранения.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Азербайджане произошло землетрясение магнитудой 5,7 баллов.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив