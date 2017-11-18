В Индии произошло землетрясение

Согласно информации источника, основные литосферные толчки сформировались а районе одного из горных хребтов в Гималаях на глубине в 15 километров. Предварительная магнитуда подземных толчков составила - пять баллов по шкале Рихтера. Информация о погибших покамест не поступала, однако индийские спасатели уже эвакуировали несколько горных деревень в окрестностях пограничной зоны с Тибетом.

Ранее в Южной Корее произошло мощное землетрясение магнитудо1 в 5,6 баллов, в результате которого 57 людей получили ранения.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Азербайджане произошло землетрясение магнитудой 5,7 баллов.