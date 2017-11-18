В Черкассах мальчик провалился в канализационный люк

В Черкассах 6-летний ребенок провалился в канализационный люк, мальчика спасти не удалось. Об этом сообщает пресс-секретарь Управления ГСЧС в Черкасской области Константин Проценко в своем Facebook.
О падении ребенка сообщил его отец, который на протяжении часа пытался отыскать свое чадо, пока не заглянув в открытый проем технологического коллектора, крышка которого отсутствовала. Он вызвал спасателей, которые на тросах смогли спустить сотрудника службы на дно канализации и поднять ребенка. Спасатели сообщили, что глубина коллектора неизвестна, но спасатель дотянуться ногами до дна так и не сумел.
Смерть ребенка констатировали уже в машине скорой помощи. Мальчик исчез, когда пошел с родственниками в магазин.
Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Житомире спасатели вытащили лошадь, которая провалилась в колодец..