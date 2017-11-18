На Волыни задержали кассира-афериста госбанка

На Волыни кассир-контролер государственного банка организовала схему, с помощью которой она вывела себе на руки около 126 тыс гривен.
Об этом сообщает Полесское управления Департамента киберполиции.
Следователи Луцкого районного отдела полиции взяли под арест кассиршу государственного банка, которая создавала неофициальные электронные документы, а также вносил недостоверные сведения в клиентскую базу банка. На основании этих документов злоумышленница-кассир меняла данные о внесении кредитных или депозитных вкладов.
Как выяснилось, женщина злоупотребила своими служебными обязанностями как минимум 10 раз. Ей грозит лишение свободы на срок от шести лет, а также ограничение права занимать подобные должности сроком на три года.
Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно сотрудники Службы безопасности Украины задержали сотрудника НБУ, который незаконно выводил средства со счетов вкладчиков.