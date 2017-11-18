12:21 18.11.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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На Волыни задержали кассира-афериста госбанка

На Волыни кассир-контролер государственного банка организовала схему, с помощью которой она вывела себе на руки около 126 тыс гривен.

На Волыни задержали кассира-афериста госбанка

Об этом сообщает Полесское управления Департамента киберполиции.

Следователи Луцкого районного отдела полиции взяли под арест кассиршу государственного банка, которая создавала неофициальные электронные документы, а также вносил недостоверные сведения в клиентскую базу банка. На основании этих документов злоумышленница-кассир меняла данные о внесении кредитных или депозитных вкладов.

Как выяснилось, женщина злоупотребила своими служебными обязанностями как минимум 10 раз. Ей грозит лишение свободы на срок от шести лет, а также ограничение права занимать подобные должности сроком на три года.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно сотрудники Службы безопасности Украины задержали сотрудника НБУ, который незаконно выводил средства со счетов вкладчиков.


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