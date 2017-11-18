23:00 18.11.2017 | Происшествия | Новости
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На Шри-Ланке буддисты подрались с мусульманами

На Шри-Ланке полиция арестовала 19 человек экстремистской группы буддистов, которые напали на небольшую группу мусульман.

На Шри-Ланке буддисты подрались с мусульманами

Об этом передает информационное агентство Reuters.

Потасовка произошла в южном прибрежном городе Гинтота, где подралась небольшая группа буддистских экстремистов и мусульманское меньшинство. Представитель полиции Руван Гунасекера сообщил, что одна из местных жительниц специально распространило информацию о том, что мусульмане с оружием намереваются атаковать буддистский храм. В результате повздорили две местные религиозные группы. Полиция арестовала около 19 человек с обеих сторон.

Примечательно, что мусульмане составляют всего девять процентов от общего населения страны.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно международная неправительственная организация Amnesty Internationa утверждает, что правительстве Мьянмы осознанно проводит насильственные репрессии против  мусульман-рохинджа.


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