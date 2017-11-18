На Донбассе боевики продолжают обстреливать позиции украинских военных

По информации Генерального штаба, в результате обстрелов погиб один украинский военный, еще одни получил тяжелую травму и был госпитализирован, двое раненых сумели собственноручно оказать себе медицинскую поддержку. Боевикиактивизировались на Луганском направлении, где вели огонь по защитникам Трехизбенка.

Украинские бойцы вынуждены были открыть огонь в ответ. Минометные снаряды летели в бойцов ВСУ в районе Троицкого, Луганского и Новозвановки. У Станицы Луганской, Новолуганска, Светлодарска и Золотого украинские военные ответили пулеметным огнем.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно наблюдатели миссии ОБСЕ заметили около четырех тысяч единиц вооружения на границе Украины с Россией.