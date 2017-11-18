11:16 18.11.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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На Донбассе боевики продолжают обстреливать позиции украинских военных

За прошедшие сутки пророссийские бандформирование 25 раз нарушали режим тишины. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

На Донбассе боевики продолжают обстреливать позиции украинских военных

По информации Генерального штаба, в результате обстрелов погиб один украинский военный, еще одни получил тяжелую травму и был госпитализирован, двое раненых сумели собственноручно оказать себе медицинскую поддержку. Боевикиактивизировались на Луганском направлении, где вели огонь по защитникам Трехизбенка.

Украинские бойцы вынуждены были открыть огонь в ответ. Минометные снаряды летели в бойцов ВСУ в районе Троицкого, Луганского и Новозвановки. У Станицы Луганской, Новолуганска, Светлодарска и Золотого украинские военные ответили пулеметным огнем.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно наблюдатели миссии ОБСЕ заметили около четырех тысяч единиц вооружения на границе Украины с Россией.


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