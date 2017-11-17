23:21 17.11.2017 | Происшествия | Новости
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В столице Швеции неизвестный открыл стрельбу по прохижим

В одном из спальных районов Стокгольма неизвестным открыл огонь по мирным гражданам. Об этом передает издание Aftonbladet.

В столице Швеции неизвестный открыл стрельбу по прохижим

Сообщается, что  инцидент произошел в районе Эстермальм, полиция и службы безопасности окружили территорию обстрела и ограничили движение на нескольких дорогах столицы. Объявлен план-перехват стрелка,  преступник скрылся с места происшествия на автомобиле марки Porshe. Покамест личность злоумышленника установить не удалось, информации о пострадавших нет.

Напомним, что швецкие правоохранители ведут усиленную охрану общественных мест и улиц после недавних терактов в столице государства, в результате которых погибло несколько человек.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее в столице Швеции Стокгольме неизвестные стреляли в людей, мотивы стрелков неизвестны.


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