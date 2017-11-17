В столице Швеции неизвестный открыл стрельбу по прохижим

Сообщается, что инцидент произошел в районе Эстермальм, полиция и службы безопасности окружили территорию обстрела и ограничили движение на нескольких дорогах столицы. Объявлен план-перехват стрелка, преступник скрылся с места происшествия на автомобиле марки Porshe. Покамест личность злоумышленника установить не удалось, информации о пострадавших нет.

Напомним, что швецкие правоохранители ведут усиленную охрану общественных мест и улиц после недавних терактов в столице государства, в результате которых погибло несколько человек.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее в столице Швеции Стокгольме неизвестные стреляли в людей, мотивы стрелков неизвестны.