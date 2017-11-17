В России пассажирский автобус столкнулся с лесовозом, 15 человек погибли

В результате аварии 15 человек погибли. Как сообщил глава республики Марий Эл Александр Евстифеев, предварительной причиной крупной аварии, в которой погибли люди, стал выезд маршрутки на встречную полосу.

Водитель пытался обогнать машину, однако не успел это сделать и врезался в лесовоз, который вез чуть меньше 40 кубов леса. Удар был настолько сильным, что "Mercedes" выбросило с дороги.

В таких погодных условиях водитель принял недозволенное решение - пошел на обгон, - отметил чиновник.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Волынской области в районе Ковеля в ночь на четверг, 16 ноября, легковой автомобиль столкнулся с лесовозом. В результате аварии двое пассажиров легкового автомобиля погибли на месте происшествия.

Водитель и еще один пассажир этого же транспортного средства попали в больницу. Между тем, как сообщает пресс-служба Национальной полиции в области, одним из погибших в дорожно-транспортном происшествии был глава Шацкого объединенной территориальной общины Сергей Винничук.