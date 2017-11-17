В Полтаве группа девочек избила школьницу

Примечательно, что инцидент произошел, 12 ноября, однако известно о нем стало только сейчас.

В ходе расследования стало известно, что в интернете было опубликовано видео инцидента, однако сейчас его уже удалили. На нем было видно, как группа девочек-подростков избивают свою одногодку.

Отмечается, что девушки разговаривали за углом здания, когда вдруг одна из них бросилась на другую, сбила ее с ног и начала таскать за волосы. В то же время другая девушка бьет лежащую ногами. Очевидцы за кадром также комментируют, что у девушки разбит нос и течет кровь.

Разнять девушек удалось парню, который выгуливал собаку.

Пострадавшая школьница сообщила, что во время разговора ее начали бить. Другая сторона в объяснениях очень размыто указала, что "подошли, начали бить".

Полиция подозревает, что подростки сознательно замалчивают истинную причину драки. По данному факту продолжается расследование.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в Килийском районе на Одесчине мужчина выстрелил знакомому в голову. Так, мужчина стрелял в другого мужчину из устройства для стрельбы резиновыми пулями.