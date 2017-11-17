В Одессе возник пожар на СТО

Такие данные распространила пресс-служба ГСЧС. Согласно этой информации – 16-го ноября в 18:50 в Службу "101" сообщили о пожаре на СТО, которое находится на ул. Косовской, 2.

В 19:03 на место приехали спасатели и они выяснили, что в одноэтажном здании для покраски авто горит перекрытие, а также горят два транспортных средства. Также известно, что в 19:23 огонь на площади 100 кв.м локализован и уже в 19:46 – был ликвидирован. К устранению возгорания привлекалось 21 человек состава ГСЧС и четыре единицы пожарно-спасательной техники

Как сообщал УРА-Информ, в столице сгорело общежитие.