12:38 17.11.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Черкасской области произошел взрыв в жилом доме - ФОТО

Вчера вечером, 16 ноября, на Черкасщине произошел взрыв в жилом доме, в результате чего пострадали два человека.

В Черкасской области произошел взрыв в жилом доме - ФОТО

 Об этом сообщила пресс-служба областного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Как рассказали спасатели, житель дома при помощи газового баллона пытался разжечь котел отопления, но допустил утечку газа из баллона, который вспыхнул. Таким образом, из-за взрыва произошло нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации бытовых газовых приборов.

"В результате взрыва пострадали два человека, - 73-летний мужчина и его 68 - летняя жена", - говорится в сообщении.

Также известно, что обоих пострадавших с многочисленными ожогами тела госпитализировали в Жашковскую районную больницу.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в одном из харьковских квартирных домов около четырех часов вечера произошел взрыв. Жители дома вызвали группу спасателей, на место происшествия выехали подразделения ГСЧС 4 отделения на АЦ и 2 АД.


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