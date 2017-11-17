В Черкассах маршрутка столкнулась с грузовиком, девять человек получили травмы - ВИДЕО, ФОТО
В четверг вечером, 16 ноября, в Черкассах маршрутный автобус "Богдан" врезался с грузовик "Урал".
В результате аварии пострадал водитель и восемь пассажиров маршрутки. Как сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы чрезвычайных ситуаций в Черкасской области, авария произошла около семи часов вечера на углу улиц Чигиринская-Пацаева.
В результате столкновения водителя автобуса зажало в кабине элементами кузова. Травмированного 28-летнего мужчину из поврежденной кабины автобуса вытащили спасатели. Однако, по прибытии на место происшествия пожарно-спасательного подразделения, пассажиров внутри салона автобуса не было.
При этом, по предварительным данным, в результате ДТП, незначительные телесные повреждения также получили восемь пассажиров, которые во время столкновения находились внутри салона маршрутного автобуса. От госпитализации все они отказались.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Львовской области в четверг, 16 ноября, столкнулись два рейсовых автобуса. В результате аварии пострадала женщина. Как сообщает пресс-служба Национальной полиции по области, дорожно-транспортное происшествие произошло на автодороге Дрогобыч - Стрый в селе Гаи, Дрогобычского района.
В Запорожской области водитель автомобиля не справился с управлением и совершил наезд на железобетонную опору. Водитель погиб на месте аварии, еще один пострадавший находится в больнице с тяжелыми травмами.